Mehmet Şimşek: Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyona rağmen beklentiler geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz” diye belirtti.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi.

Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı. Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8’e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı.

Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz.”