Mehmet Şimşek: Turizm gelirleri savaşa rağmen 2025 seviyesini korudu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrek turizm verilerini değerlendirdi.

Şimşek, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,2 milyar dolar ile 2025 yılındaki seviyesini koruduğunu belirtti.

Şimşek, ziyaretçi sayısında sınırlı gerileme yaşanmasına karşın kişi başına ortalama harcamanın geçen yıla göre arttığını ifade etti.

"Cari denge üzerindeki etki sınırlandı"

Bakan Şimşek, söz konusu gelişmeler sayesinde savaşın hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kaldığını belirterek, uygulanan ekonomi programıyla sağlanan yapısal iyileşmenin cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını desteklediğini ifade etti.

Şimşek, jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak amacıyla turizm sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e indirildiğini hatırlatan Şimşek, Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar TL ilave finansman sağlandığını kaydetti.

Şimşek ayrıca çalışan başına aylık 1.270 TL asgari ücret desteği ile Bakanlık işletme belgesine sahip tesislerde çalışanlar için aylık 3.500 TL prim desteği verildiğini ifade etti.

Şimşek, sağlık, kongre, kültür ve spor turizmi gibi yüksek katma değerli alanları geliştirmeye, turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymaya ve sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini belirtti.