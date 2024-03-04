Mehmet Şimşek: Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TVDe açıklamalarda bulundu.



Mehmet Şimşek'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız. Orta vadeli programda vizyon ne ise onu uygulayacağız. KDV genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. MTV'yle ilgili yeni bir düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik.

Son günlerde piyasalarda seçime yönelik spekülatif bir sürü iddia ortaya atılıyor. Bunların niyeti kötü. Bizim gündemimizde kayıt dışılıkla mücadele dışında bizim özel bir çalışmamız yok. Harcamalarda rasyonelleşmeyi başlattık.

Kurdaki yükseliş beklentisi

Bizim bir kur hedefimiz yok olmayacak da. Neden böyle bir algı var? Piyasada Merkez Bankası ve piyasaya arz ediyor. Bizim bir gayretimiz yok. Seçim sonrasına ilişkin liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok mantıklı gelmiyor. Döviz ihtiyacımız azalıyor. Geçen sene ilk 5 ayda Türkiye'den portföy çıkışı oldu, bu sene kaynak girişi olacak.



Küresel olarak yılın 2. yarında faiz indirimleri bekleniyor. Ülkelere fon artışı olacak. Türkiye'ye fon girişi olması bekleniyor.

Bize çok taraflı bankalar ciddi kaynak sağlayacaklar. 12.7 milyar dolar bu tür kredi bekliyoruz. Uzun vadeli ve çık uygun koşullarda. Türkiye'ye döviz girişi artacak. Benim döviz ihtiyacım azalacak. TL'yi destekleyen bir politika seti var. Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir dönemde neden lira değer kaybetsin? Bu bir tespit, bir politika öngörüsü değil.

Vergide adalet üzerine çalışaçağız

Piyasaları tedirgin eden adım atmayız. Vergide adalet üzerine çalışacağız. Piyasayı bozacak bir vergi artışı gündemimizde değil. Vergi istisnaları konusunu çalışıyoruz. Genelde ben az konuşup iş yapmayı tercih ediyorum. Önden yüklemeli vergileri yaptık, bundan sonra daha çok ince işçilik olacak.

KKM'den çıkış kademeli olacak

KKM'den çıkma kademeli olacak, piyasayı bozmadan. 1,1 trilyon TL KKM azaldı. TL mevduatı 11-12 puan civarında arttı. KKM'den çıkan TL mevduata gitti. Ben KKM'nin cazip olmaktan kendisinin çıkacağına inanıyorum. 27 hafta kesintisiz KKM düşüyor.

Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılacak mı?

Nisan ve Mayıs ayında Türkiye'ye yerinde denetim için bir heyet gelecek. Mayıs veya haziran ayında Türkiye'nin gri listeden çıkacağını düşünüyorum.

Kredi kartı konusuna gelince... Bankaların kurallara uyması önemli, limit belirlerken gerçekçi beyana dayalı olması lazım. Bu konuda yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Oturup bu konuları çalışacağız."