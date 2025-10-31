Mehmet Şimşek: Uyguladığımız program sonuç veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir zirvede yaptığı konuşmada, ekonomi programına yönelik eleştirilere cevap verirken, enflasyonda düşüşün de devam edeceğini belirtti.

Şimşek, “Uyguladığımız program sonuç veriyor” derken, “Programın ikinci evresindeyiz” diye belirtti.

Bakan Şimşek, “Bazı sektörlerde sıkıntılar var, duyarsız değiliz, çözeceğiz” diyerek sözlerini sürdürürken, konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde oldu:

Son 1-2 aylık rakamlar dezenflasyonun devam ettiği yönündeki algıyı değiştiremez. Şartlar dezenflasyon için elverişli. Program konusunda mükemmeliyetçilik yerine ilerlemeyi tercih ediyoruz.

Hizmet enflasyonunda da programa olumlu tepki var.

Türkiye uluslararası standartlar açısından rezerv yeterliliğini sağlamış durumda. Risk primimiz 250 puanın altına geriledi, küresel şoklar olmasa risk priminde 200 puanın altını konuşabilirdik.

Ekonomide sağladığımız düzelme önünde sonunda şirketlerin değerlemelerine yansıyacak.

Programın başından bu yana 1 milyonun üzerinde net istihdam sağlandı.

Doğrudan küresel yatırımlarda kıpırdama başladı. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde doğrudan yatırımlarda göreceksiniz epey yol kat edilecek.

Merkez Bankası'nın çabasına ilave destek vereceğiz, negatif çıktı açığı üzerinden dezenflasyon devam edecek.

Yeniden değerleme oranını hedef enflasyona göre belirleyeceğiz.

Cari harcamaların bütçedeki payını üçte bir oranında düşürdük.

Hedefimiz vergiye gönüllü uyumu artırmak.

İç borç çevirme oranımızı %100 düzeyinin altına çekerek reel sektöre kaynak artışına gideceğiz.

Enerji kısmını dikkate alırsanız ithalat tarafında bir artış yok.