Mehmet Şimşek: Yapısal adımlarla istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunlar söyledi:

“Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti.

İstihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz.

Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”