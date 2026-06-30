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Mehmet Şimşek: Yapısal adımlarla istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz

Mehmet Şimşek, mayıs ayında işsizliğin yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldığını belirtirken, iş gücüne katılımı artırmak ve istihdamı korumak amacıyla aktif işgücü politikalarının devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Yapısal adımlarla istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunlar söyledi:

“Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti.

İstihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz.

Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

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