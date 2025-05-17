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Mehmet Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişim için, “Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. Şimşek, “Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor” derken, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.

Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.”

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