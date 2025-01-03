Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyonda düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılının muhasebesi” olarak değerlendirmelerde bulundu.

Reel ekonomi, dış denge gibi başlıklarda verilerin değerlendirmesini yapan Şimşek, “Bugün paylaşacağım mesajlarla geçen yılın değerlendirmesini yapacağım. Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Reel ekonomi

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, reel ekonomi için şunları söyledi:

“Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti. Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek.”

2024 YILINDA – REEL EKONOMİ



Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti.



Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.



İstihdam 843 bin kişi arttı.



İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha… pic.twitter.com/zJUF0V1Zqu — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Dış denge

Dış denge için Şimşek’in paylaşımı şu şekilde oldu:

“İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.”

2024 YILINDA – DIŞ DENGE



İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi.



Turizm güçlü performansına devam etti.



Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. pic.twitter.com/AOUPe98Aos — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Finansal istikrar

Bakan Şimşek finansal istikrara yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı."

2024 YILINDA – FİNANSAL İSTİKRAR



Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi.



Türk lirasına güven arttı.



Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı. pic.twitter.com/Pr2jRxLEif — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Dış finansman

Mehmet Şimşek dış finansmana yönelik şu verileri paylaştı:

"Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı."

2024 YILINDA – DIŞ FİNANSMAN



Ülke risk primimiz düştü.



Dış finansmana erişim arttı.



ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi.



Dış borçlanma maliyetleri azaldı. pic.twitter.com/VamgmlHLIT — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Dış ekonomik gelişmeler

Bakan Şimşek, dış ekonomik gelişmeleri de şu şekilde değerlendirdi:

"Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik."

2024 YILINDA – DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER



Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık.



3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk.



Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız.



Kalkınma odaklı projeler için 8,6… pic.twitter.com/zsHwUvOZgD — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerinde de düşüşün süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde. Enflasyon beklentileri iyileşti. Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek."

2024 YILINDA – ENFLASYON



Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde.



Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde.



Enflasyon beklentileri iyileşti.



Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek. pic.twitter.com/e3aPZFeQq4 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Kamu maliyesi

Şimşek, kamu maliyesi için 2024 yılına yönelik, "Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz" dedi.

2024 YILINDA – KAMU MALİYESİ



Deprem yaralarını sarıyoruz.



Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz.



Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz.



Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. pic.twitter.com/kDCW6ZqALe — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Borçluluk

Bakan Şimşek, "Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz" dedi.

2024 YILINDA – BORÇLULUK



Toplam borçluluk düşük seviyede.



Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor.



AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede.



Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini… pic.twitter.com/SXwelUko8P — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Yapısal reform

"Yapısal reform önceliklerimiz" diyen Şimşek, "Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi destekliyoruz. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırıyoruz" değerlendirmesini yaptı.