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Mehmet Şimşek'ten Almanya değerlendirmesi: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor

Almanya'daki yatırım buluşmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek'ten Almanya değerlendirmesi: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Almanya'da katıldığı, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 Zirvesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 24 saatliğine gittiği Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi. (AA)

 

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