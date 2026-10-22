Mehmet Şimşek'ten enerji krizi açıklaması: 2022'nin 7 katı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda küresel ekonomideki gelişmeleri ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerini değerlendirdi.

Jeopolitik gerilimlerin, yüksek faiz oranlarının ve korumacı ticaret politikalarının dünya ekonomisindeki belirsizlikleri artırdığını belirten Şimşek, özellikle enerji arzında yaşanan sorunların küresel ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Enerji arzındaki şoka dikkat çekti

İran'daki savaşın başlamasıyla birlikte emtia fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirten Şimşek, enerji tedarikinde ortaya çıkan sorunların boyutuna dikkat çekti.

Mevcut küresel enerji arz şokunun 2022 yılında yaşanan enerji krizinin 7 katı büyüklüğünde olduğunu söyleyen Şimşek, bu gelişmenin dünya ekonomisi açısından önemli riskler oluşturduğunu kaydetti.

Küresel ölçekte borçluluk seviyelerinin yüksek olduğuna işaret eden Şimşek, uzun vadeli faizlerin yüksek seyretmesinin de finansman koşullarını zorlaştırdığını belirtti.

Para politikasında veri odaklı yaklaşım vurgusu

Küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir dönemde para politikalarının ekonomik verilere göre şekillendirilmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, kısıtlayıcı para politikalarının önemine değindi.

Şimşek, enerji ithalatına bağımlılığın azaltılmasının da ekonomik dayanıklılık açısından önem taşıdığını belirterek, bu doğrultuda yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye yeni serbest ticaret anlaşmalarına odaklanıyor

Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi konumunda bulunduğunu belirten Şimşek, uluslararası ticarette korumacı politikaların giderek yaygınlaştığını dile getirdi.

Küresel finansal krizin ardından korumacılığın dünya ticaretinde kalıcı bir eğilim hâline geldiğini ifade eden Şimşek, Türkiye'nin ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla yeni serbest ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığını aktardı.

Bölgesel çatışmaların çözümünde diplomasi ve arabuluculuğun önemine de değinen Şimşek, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 hedefi

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyleyen Şimşek, ülkenin 1990'lı yıllarda dünyanın en büyük dört savunma sanayisi ithalatçısından biri olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bugün savunma sanayisi ihracatındaki konumunu güçlendirdiğini belirten Şimşek, 2026 yılında dünyanın en büyük 10 savunma sanayisi ihracatçısı arasına girilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yapay zeka ve ekonomik büyüme mesajı

Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, yüksek faiz oranlarının ekonomik büyümenin önünde engel oluşturmayacağını ifade etti.

Türkiye'nin hizmet ihracatındaki gücüne değinen Şimşek, Türk dizilerinin küresel başarısına dikkat çekerek ülkenin bu alanda dünyada üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki üniversitelerde 380 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Şimşek, yapay zekanın ise ekonomik faaliyetlerden toplumsal yaşama kadar birçok alanda köklü değişimlere yol açan bir teknoloji olduğunu vurguladı.