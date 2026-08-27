Mehmet Şimşek’ten KKM mesajı: Türk lirasına güveni artıran politikalar devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının önemli hedeflerinden birinin daha hayata geçirildiğini açıkladı. Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış sürecinin tamamlandığını belirterek, uygulamanın sona erdiğini duyurdu.

Türk lirası mevduatın payı yüzde 61,1’e çıktı

Şimşek’in paylaştığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam mevduat içinde KKM’nin payı yüzde 0’a geriledi. Ayrıca Türk lirası mevduatın toplam içindeki payı yüzde 61,1’e yükselirken, yabancı para mevduatın payı yüzde 38,9 olarak gerçekleşti.

Şimşek, önümüzdeki dönemde de makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikaların sürdürüleceğinin altını çizdi.