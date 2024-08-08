Mehmet Şimşek'ten KKM’den çıkış yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X'ten yaptığı açıklamada, "Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz" dedi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı. Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz."

Şimşek, programın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarın güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.