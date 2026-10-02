Mehmet Şimşek’ten KOBİ’lere finansman desteği mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının yüzde 4,5’ten yüzde 5’e yükseltilmesi ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, düzenlemelerle bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini ve KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik attığı makroihtiyati adımları değerlendirdi.
Yeni düzenlemeyle KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5’ten yüzde 5’e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranları da düşürüldü.
Şimşek, söz konusu adımların bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.
Uygulanan politikaların dezenflasyon süreci gözetilerek şekillendirildiğini belirten Şimşek, hedefli ve seçici yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 2, 2026
- KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi.
- TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.
Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana… https://t.co/jiXFygymyi