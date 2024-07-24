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Mehmet Şimşek'ten TCMB'nin Suudi Arabistan işlemlerine açıklama

Bakan Şimşek, TCMB'nin Suudi Arabistan ile sonlanan depo alım işlemlerini yorumladı.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek'ten TCMB'nin Suudi Arabistan işlemlerine açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işleminin sona ermesini değerlendirdi. 

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Bakan Şimşek, sosyal medyada yaptğı değerlendirmede, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz" dedi. 

İşlemlerin sonlandırılmasına yönelik de "Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. 

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