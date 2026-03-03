Melikgazi, konut satışının en yüksek olduğu 16. ilçe oldu

HİLAL SÖNMEZ

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de oluşturdukları yaşam konforundan faydalanmak isteyen binlerce vatandaşın ilçeye akın ettiğini belirterek, “Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olma konumunu koruyan Melikgazi’mizde nüfusumuz her geçen gün artıyor. Burada Melikgazi’yi cazibe merkezi haline getiren rekor çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse kentsel dönüşüm çalışmaları, ilçemize kazandırdığımız okul, aile sağlığı merkezi, kütüphane, sosyal tesis, cami ve Kur’an kursları, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmaları, gençliğe önem veren yatırımlarımız, her yaştan vatandaşımıza hitap edecek yenilikçi, vizyoner ve özgün projeler başı çekiyor” dedi.

Melikgazi’de vatandaşların talep ve önerilerini belediyeye anında iletmelerini sağlayacak farklı kanalların olduğunu aktaran Palancıoğlu, “Projelerimiz vatandaşlarımızın istekleri ile şekilleniyor. TÜİK 2025 yılı verilerinde konut satışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldık. Bu durumu sağlayan yerinde çalışmalarımızla ilçemizi büyütmeye, geliştirmeye, cazibe merkezi haline devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.