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Memur maaş katsayıları açıklandı! Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretleri belli oldu.

Haber Merkezi
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Memur maaş katsayıları açıklandı! Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin genelgesini yayımladı. 

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı netleşti

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.

Bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

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