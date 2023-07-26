Memur maaşları için kritik açıklama: İlk kez rakam verdi

Memur maaş zam talebi ne kadar? Memur-Sen Başkanı ilk kez 30 bin TL maaş rakamını telafuz etti.

Memur-Sen başkanı Yalçın, tüm memur ve emekli memurların merak ettiği talep edilen rakamı açıkladı. Yalçın, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok." ifadesini kullandı.

En düşük memur maaşı yapılan düzenleme ile 22 bin liranın üzerine çıkarılmıştı.

Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir” diye konuştu.

Memurların 1650 TL daha alacağı olduğunu belirten Yalçın, iyileştirme yapmanın zam olmadığını ifade ederek, “Merkez Bankası'nın tahmin edemediği rakamları bize tahmin et diyorsunuz” diye konuştu.

Memur emeklisi için de seyyanen zam konusunu hatırlatan Yalçın, maaş zamlarının 6 ay değil 3 ay ara ile yapılması gerektiğini de vurguladı.

Yalçın şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının 22 bin TL olacak vaadini ifade ettik. '22 bine çıkardık' dendi. En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor.

1650 TL memurlar olarak alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli. En düşük maaşın 22 bin TL'ye denkleştirmesi konusuyla başlayacağız. Bunu yüzdelik olarak mı, seyyanen mi önce bunu konuşmamız lazım diyeceğiz. Biz şu anki enflasyonist ortamda 1. yıl üçer aylık olsun, memurun kaybı olmasın. Yani dolaylı olarak eşel mobil sistemi bu. Bu açıdan ilk defa 3'er aylık için 1. yılı istiyoruz. 2. yılını ise 6 aylık istiyoruz.

İlave olarak 10'ar puan refah payı istedik. Toplamda yüzde 70'lik birinci yıla. Enflasyon yüksek çıktığında, aldığınız rakamlı geçtiğinde alım gücü düşüyor. 2024'te 3'er aylık donemler itibariyle yüzde 70, 6'şar aylık dönemler itibariyle yüzde 40.

Biz açlık ve yoksulluk sınırını önceden yayınlıyorduk. Burada işi bilimsel ölçeceksek Türkiye genelinde doneler alarak bilimsel sistematikle bunu yaparsınız. TÜİK burada sağlıklı veri kullanacak, herkesle paylaşacak. Bunun üzerinden siz de esinleneceksiniz. TÜİK 2022'den beri veri paylaşımını kesti.

Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı ve bu veriler konseyde açık hale getirilmelidir. Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir."