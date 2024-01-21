Memur maaşlarıyla ilgili komisyon toplantısında çay-simit hesabı

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi, emekli maaşlarına 5 puanlık ek zam yapılması ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için gereken prim gün sayısının düşürülmesi ve işverene asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılmasına yönelik teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Teklifin görüşmeleri yaklaşık 4.5 saat sürdü. Ara vermeden yapılan toplantıda Komisyon Başkanı Mehmet Muş milletvekillerine simit-peynir ikramında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli simitleri görünce, “Sayın Başkan, simit-peynir hesabı mı yapacağız emeklinin durumuyla ilgili; onunla ilgili mi geldi?” diye sordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Başkan Muş, “Hayır, bu bizim size ikramımız” derken Türeli, “Öyle mi? Ben herhâlde simit-çay hesabı dedim” cevabını verdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise “Bu, bizim Başkanımızın cömertliğinin göstergesi” dedi.

Çay-simit eşliğinde yapılan komisyon toplantısında muhalefetin emeklilere daha fazla maaş zammı talebi kabul edilmedi.

Çay-simit hesabı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1993 yılında Refah Partisi’nde siyaset yaparken dönemin başbakanı Tansu Çiller’i simit hesabıyla eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün beş kişilik bir aile üç öğünü çay simitle geçirse bile bütçelerinin yetmeyeceğini vurgulamak için bu etkili hesaba başvurmuştu.