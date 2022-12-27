Memur-Sen, ek zam talep etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşme sonrası memurların ocak ayında ek zam talebini ilettiklerini, asgari ücreti artırmayı zorunlu kılan nedenlerin kendileri için de geçerli olduğunu söyledi.

Yalçın, Bilgin ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti artırmayı zorunlu kılan nedenlerin bizim için de geçerli olduğunu ifade ettik. Temel beklentiyi ortaya koyduk...Ocak'ta ek zam talep ediyoruz...Ek zam zaruri oldu" dedi.

Yalçın, vergi dilimi nedeniyle yılın son aylarında gelirlerde "büyük kayıp" yaşandığını belirterek gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ya da matrahların yükseltilmesi yoluyla kaybın önüne geçilmesi gerektiğini de söyledi.

En düşük memur maaşını telaffuz ederek zam ihtiyacını dile getirdiklerini belirten Yalçın, özellikle büyükşehirlerde kiraların memurlar için 'kabus' haline dönüştüğünü söyledi.

Asgari ücret normal şartlarda yılda bir kez artırılırken memur ve emekililer altı ayda bir ücret artışına tabiler. Asgari ücret bir önceki yıl ocak ayına göre yüzde 100, 2022 Temmuz ayında yapılan son değişiklike göre ise yüzde 55 artırıldı.