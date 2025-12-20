Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda ücret adaletinin olmadığını düşünüyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Burdur'da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Mehmet Akif Ersoy 2 No'lu Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Öğretmenevi İstasyon Şubesi'ndeki kurulda konuşan Yalçın, "Türkiye'de biz sendikacılığı bazılarının yaptığı gibi korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sobası, milletin inancıyla, iradesiyle medeniyet mefkuresiyle kavga eden sorunlu yapılar gibi değiliz" dedi.

Türkiye'de işçi-memur sendikası sayısının 500'ü aştığını dile getiren Yalçın, "Türkiye'de 430 bin sayısını aşan en büyük örgütlenme, en büyük sendikal ünvanı ve bu konudaki temsiliyeti taşıyoruz. Onun için Eğitim- Bir- Sen, bu boyutuyla Türkiye'de önemli bir örgütlenmedir. Memur Sen, 11 hizmet koluyla 1 milyon 100 bin sayısı ile Türkiye'de önemli bir alanı tuttuğumuz, merkez örgütlenme olduğumuz gibi kamu görevlileri ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık yoksulluk sınırında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması konusunda organize bir faaliyet yürütüyor" diye konuştu.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite idari personelinin hizmetçisinden şefine memuruna varana kadar adım adım özlük haklarının artırılması toplu sözleşme kararıyla sağlandı. Geldiğimiz nokta itibarıyla hala itirazlarımız var. Bunda da haklıyız. Çünkü biz kamuda ücret adaletinin olmadığını düşünüyoruz. Ücret dengesizliğinin olduğunu ifade ediyoruz. Onun için son 2 toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereni ile masada anlaşamadık. Hizmet kolu, sendikalar boyutuyla toplu sözleşmeleri imzaladık ama genel toplu sözleşmede oransal zam kısmında uzlaşamadık. Uzlaşmamız da bu rakamlarla mümkün değil. Niye mümkün değil? Araştırma görevlisinin ücreti, kuruma alınan statüsü farklı taşerondan geçirilen arkadaşların ücretinin altında. Araştırma görevlisi hangi bilimsel araştırmayı yapacak o rakamla? Onunla ancak marketlerde fiyat araştırması yapabilir."