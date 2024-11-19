Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerini kapsayacak, sorunlarını çözecek ve beklentilerini karşılayacak yasal düzenlemenin artık zorunlu hale geldiğini vurguladı. Kamu görevlilerinin nefes alabileceği bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, vergiye en sadık kesimin sabit gelirliler olduğunu ifade etti.

Yalçın, açıklamasında, “Yılın ortasında uygulanan yüzde 20’lik ve yüzde 27’lik dilimler ile bilerek ve isteyerek oluşturulan 'gideri kaynaktan artırma, geliri azaltma' formülünden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini” söyledi. Ayrıca, sabit gelirlilerin yüzde 15’lik dilimde sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu düzenlemenin acilen uygulanması gerektiğini belirtti.

Yalçın, emeklilerin düşük aylık aldığını, çalışan memurlara verilen seyyanen zammın, emekli memur aylıklarına yansıtılmamasının mağduriyet yarattığını ifade etti.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İlave ödeme, aylık bağlama oranı üzerinden emekli aylıklarına ve ikramiyelerine yansıtılmalıdır. Hazine tarafından sürekli olarak SGK'nin fonlanması yerine 2008 sonrası göreve başlayanların bütün kazançları prime esas kazanca dahil edilerek (maaş ve ücretlerde hiçbir kayıp oluşmayacak şekilde) SGK'ye aktarılmalı ve kaynak oluşturulmalıdır. İleriki süreçte bugünden ödenmeyen primler sonucu ortaya çıkacak düşük emekli aylıklarının artırılması için 'fonlama' yapılması yerine bugünden prim keserek bütün gelirler prime esas kazanca dahil (gelir kaybı oluşmayacak şekilde) edilmeli, SGK rahatlatılmalı ve emekli aylıkları artırılmalıdır. Emekli aylığı bağlama oranı yüzde 2'den yüzde 2,5-3 oranına çıkarılmalıdır. Güncelleme katsayısında oluşan farklılık, emekli olunan yıl itibarıyla oluşan adaletsizlik ve çalışma süresi devam ederken emekli aylığı düşmesi garabeti son bulmalıdır."

Yalçın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirterek "Özgürlükçü bakışın işlendiği, sendikal kavram ve uygulamaların yer aldığı, yetki ve temsilin güçlü bir şekilde tesis edildiği, mücadele ve müzakere kavramlarının grevle hayat bulduğu bir toplu sözleşme düzenine hemen geçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanımlarımız tartışma konusu dahi olmamalı"

4 milyona yakın kamu görevlisinin, milletin refahı, devletin felahı için aralıksız çalışmaya devam ettiğini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerimizin, görev, unvan, yetki, sorumluluk, kariyer-liyakat, mali, sosyal ve özlük hakları, emeklilik sistemi ve benzeri alanlar tekil düzenlemeler yerine genel ve kapsayıcı olarak ele alınmalı, güncellenmelidir. Yardımcı Hizmetler Sınıfının birikimi çerçevesinde GİH sınıfına geçirilmesi bu sürecin en etkili çıktısı olacaktır. İş sağlığı ve güvenliğinden mesleki sorumluluklarına, mali ve sosyal haklarından özlük haklarına bir bütün olarak ele alınacak görev ve sorumluluklarını yansıtacak, emeğin ve alın terinin değerini koruyacak bir Mühendislik Meslek Kanununa ihtiyaç vardır. Tarafların imza altına aldığı ve toplu sözleşme masasında 'Evet' dediği koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımızın da tasarruf tedbirleri kapsamı dışına çıkarılması tartışma konusu dahi olmamalıdır. 2025 yılı bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ettiği bu günlerde, kamu personeli ihtiyacı, personel giderleri, harcırah tutarları ve fazla çalışma saat ücreti tutarı ekonomik göstergelerle uyumlu, emeğin hakkını koruyan ve kamu hizmetini önceleyen biçimde hayata geçirilmelidir."