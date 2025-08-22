Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam teklifini kurula götürmeyeceklerini ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmadıklarını kamuoyuna duyurdu.

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7

​2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4

2026 için taban aylığa 1000 lira zam

Memur-Sen'in açıklaması

"KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU'NA BAŞVURMADIK!

Gelirde adalet ücrette denge” ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Memur-Sen başvurmazsa hükümet süreci başlatabiliyor

Memur-Sen, "Zam teklifini Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık." açıklaması yaparak, topu hükümete attı. Hükümet de kurula başvuru yapıp hakem sürecini başlatabiliyor.

‘İnisiyatif hükümettedir, mücadele devam edecek’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yetkili konfederasyon olarak yürüttüğümüz 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi süreci kamu işvereninin uzlaşıdan uzak tutumu nedeniyle ne yazık ki uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz’dan bu yana kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmek, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin kısacası anlaşıp, uzlaşmanın sağlanması gereken yerin toplu sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik.

Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur. Çünkü geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, kamu işvereni hakemi haline getirdi.

Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı.