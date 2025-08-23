Memur-Sen: Kimse sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın

Bugün yapılan ilk Hakem Kurulu toplantısına Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katılmıştı.

Toplantı sürerken Ankara'da Sayıştay önünde KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak Hakem Kurulu'na üye vermek konusunda Memur-Sen'i eleştirmişti. Koçak"Yetkili konfederasyon emekçilerin ve konfederasyonların tepkisi ile Hakem Kurulu'na başvurmaktan imtina etse de bugün katılımı ile Kurul toplantısının yapılmasını sağlayan konfederasyonların bu oyunu dürüst oynamadıkları ortaya çıkmıştır" diye konuşmuştu.

Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na üye verme açıklaması

Memur-Sen eleştirilere bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada "Bize, hakeme üye göndermeyin diyenler, bizim taşıdığımız sorumluluğu taşımayan, sırtında yumurta küfesi olmayan, mezkur 58 maddeden habersiz olan ya da habersizmiş gibi davranan kesimlerdir. Biz sorumluluk makamında oturan yetkili sendika olarak meseleye tepkisellikle değil akıl ve mantıkla bakıyor, ince eleyip sık dokuyarak hareket ediyoruz. Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için Kurul’da mücadele veriyoruz" ifadeleri kulanıldı.

Memur-Sen, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, genele ilişkin kısımda kamu işvereninin memuru ve emekliyi yok sayan tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmış, üzerinde uzlaşılan 58 maddenin de yer aldığı toplantı tutanağı düzenlenmiştir. Memur-Sen olarak, kamu işvereninin noterliğini yaptığını söylediğimiz Hakem Kurulu’na başvurmamamıza rağmen Kamu işveren tarafı Hakem’e başvurarak Hakem sürecini başlattı. Bu süreçte kimi kesimler tarafından ısrarla, Memur-Sen’in Hakem’e üye göndermeyerek toplu sözleşmeyi Meclise taşınması gerektiğini ifade ettiğine şahit olduk.

Bizler, daha önce hiç gerçekleşmeyen bu durum karşısında, Kanun’un ilgili maddelerini dikkate alarak yaptığımız istişare ve değerlendirmelerde kamu görevlilerinin lehine ve aleyhine olacak durumları detaylı şekilde inceledik. Geldiğimiz noktada, hakeme üye vermediğimizde oluşacak tabloda; uzlaşılan ve hakemin önüne giden 58 maddenin yok sayılmasının ve önceki kazanımlarımızın akıbetinin belirsizliğe mahkum edilmesinin kamu görevlisinin aleyhine olacaktır.

"Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini bir meçhule bırakmak Memur-Sen olarak uygun görmediğimiz bir hamledir"

Nitekim toplantı tutanağına kaydedilen üzerinde uzlaşı sağlanmış 58 maddede şube müdürlerinden şeflere, mühendislerden uzmanlara, Genel İdare Hizmetlerinden Yardımcı Hizmetlere birçok unvan için elde edilen gelir kalemleri söz konusudur. Toplu Sözleşme’nin Meclis’e gitmesi durumunda ise bunların akıbeti belirsizdir. Çünkü Meclis’in toplantı tutanağındaki tüm maddeleri dikkate alarak karar vermeyeceği açıktır. Neyin ne kadar verileceği ise meçhuldür. Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini bir meçhule bırakmak Memur-Sen olarak uygun görmediğimiz bir hamledir.

Bize, hakeme üye göndermeyin diyenler, bizim taşıdığımız sorumluluğu taşımayan, sırtında yumurta küfesi olmayan, mezkur 58 maddeden habersiz olan ya da habersizmiş gibi davranan kesimlerdir. Biz sorumluluk makamında oturan yetkili sendika olarak meseleye tepkisellikle değil akıl ve mantıkla bakıyor, ince eleyip sık dokuyarak hareket ediyoruz. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için Kurul’da mücadele veriyoruz.

"Kimse bize sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın"

Meselenin bu boyutlarını bilinçli olarak görmezden gelen ve kitleyi yanlış bilgilendiren kesimlerin yönlendirmelerini dikkate almayacak kadar sendikal tecrübe ve birikime sahibiz. Kimse bize sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın. Bizim sorumluluğumuz öncelikle üyelerimize ve toplu sözleşme masasında temsil ettiğimiz kamu görevlilerinedir. Memurun hak ve menfaatlerinden öte siyasi ve sendikal çıkarlarına kurban etmek isteyen hiç kimsenin bizleri kazanım elde edebileceğimiz yolu bırakarak meçhul bir yola tevessül etme maceracılığına sürüklemesine izin vermeyiz.

Hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız bu sorunun esas kaynağı mevcut sendika yasasıdır. Bu yasanın çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık da tarafsız bir hakem kararı da mümkün değildir. Yapılması gereken öncelikle yeni bir Sendika Yasasının ivedilikle çıkarılmasıdır. Bizler Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Kimse bizden memuru meçhule bırakan yolu seçmemizi beklemesin.