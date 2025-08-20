Memur-Sen: Mücadelemizi yasanın dayattığı sınırları zorlayarak sürdüreceğiz

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde uzlaşma sağlanamadı.

Memurun toplu sözleşmesine ilişkin süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranı Hakem Kurulu'nun kararıyla belirlenecek. Memur-Sen sürece ilişkin açıklama yaptı.

"Masada memurun itibarını koruma mücadelesi verdik"

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, sürecin başından itibaren uzlaşma için çaba sarf edildiği ancak kamu işvereninin sunduğu tekliflerin yetersiz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, "Pazarlık sürecini sadece maaş ve ücret artışı değil, memurun itibarını koruma, insanca yaşama kavuşma mücadelesi olarak gördük" denildi.

Teklif yetersiz bulundu

Kamu işvereninin “10+6 ve 4+4” şeklindeki teklifinin kabul edilmediği belirtilerek, 81 ilde yapılan eylemler ve sendikaların tepkileri sonucunda işverenin 2026 yılı için revize ederek sunduğu "11+7" teklifinin de son teklif olamayacağı ifade edildi. Memur-Sen, bu rakamların çalışma barışını tesis etmeyeceğini belirterek, yeni teklif çağrısını yineledi.