Memur-Sen’den dikkat çeken görüşme: Başkan, taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti

Kamuda bazı üst düzey personel ile bazı kariyer meslek mensuplarına ek zam öngören düzenleme, 2026 Yılı Bütçesi teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında eklenmişti ve teklifin içinde yer almaya devam ediyor.

Genel Kurul'da bugünlerde bakanlık bütçeleri görüşülürken, teklif maddelerinin gelecek haftanın sonuna doğru ele alınması ve tartışmalı maddenin de bu aşamada gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın aktardığına göre, bu süreçte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Yalçın, "Çalışma hayatının güncel konuları ile köklü sorunlarının çözümü için görüşmelerimiz ve gayretimiz sürecektir" dedi.

Memur-Sen, bazı unvanlarda "kariyer zammı" ihtiyacını dile getirirken tüm kamu görevlileri ve emeklilere 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilmesini talep ediyor.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, seyyanen zamla kamuda farklı statüler arasında oluşan "maaş - ücret" dengesizliğinin giderilmesi çağrısı yaptı.

Sendika, kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı bir kamu personel reformu yapılmasını, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılmasını ve 4688 sayılı yasada kapsamlı değişiklik yapılmasını istiyor.