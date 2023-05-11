Memur-Sen’den en düşük memur maaşının artırılmasına ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın’ın açıklaması şöyle: “Memur-Sen olarak gündemden düşürmediğimiz, bütün süreçlerde kararlılıkla dile getirdiğimiz kamu görevlilerine iyileştirme yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma barışının sağlanması konusu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın taahhüdüyle netlik kazanmış, kamu görevlilerimize rahat bir nefes aldırmıştır. Örgütlü mücadelenin kazanıldığı zemin, Türkiye'nin şahlandığı dönemdir. Biz Türkiye'nin büyüklüğünü ve gücünü bildiğimizi, devletimizin bütün önemli hizmetlerinin asli yürütücüsü olan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak güce sahip olduğunu istisnasız her süreçte dile getirdik.”