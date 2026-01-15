Memur-Sen'den gelir vergisini sabitleme çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesi önünde sendika delegeleri ve üyeleriyle buluşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı basın açıklamasında, yeni yılın ilk maaş ödemelerinin gerçekleştiği gün itibarıyla Türkiye genelinde meydanlarda hak arayışı eylemlerini başlattıklarını açıkladı.

Kamu görevlilerinin ocak ayına ait ilk maaşlarını bugün hesaplarında gördüğünü hatırlatan Yalçın, zam yapılmış güncel maaşların bile aynı iş kollarında çalışan ancak farklı statülerde bulunan personelin aldığı ücretlerin gerisinde kaldığını ileri sürdü.

"Maliye, çalışanların ödediği bedeli görmezden geliyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamu kurumlarındaki çalışan grupları arasındaki gelir farkının her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çekerek, "Böylesi bir haksızlığa susmak değil, sesimizi duyurmak için hesabın sorumlusunun önündeyiz. Bizim derdimiz, ekmeğimiz, emeğimiz ve geleceğimizdir. Mücadelemiz, masada sesimizi duymayanların sahanın sesini duyması içindir." dedi.

Maliye yönetiminin bütçe dengelerini kurarken çalışanların ödediği sosyal bedelleri görmezden geldiğini iddia eden Yalçın, toplumsal maliyetlerin önüne geçmenin bütçeyi eşitlemekten çok daha kolay ve hakkaniyetli bir yol olduğunu belirtti.

Ali Yalçın, bugüne dek gerçekleştirilen 8 toplu sözleşme döneminden 4 tanesinin mutabakata varılamadan tamamlandığını hatırlatarak eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

"Kararların yarısını masa, yarısını da hakem verdi. 16 yıllık sürecin 8 yılı için 'Tamam.' diyebildik. Son 2 sözleşme uyuşmazlıkla sonuçlandı. 'Ne sorun var ki?' duyarsızlığı değil, 'Gelin görüşelim.' duyarlılığı istiyoruz. 8 toplu sözleşmede tutanak tutulmadığını, hakeme elimizin boş gönderildiğini, hedeflenen enflasyon kadar bile zam verilmediğini, masada kazandığımız maddelerin sahada uygulanmadığını da gördük. Hakem, toplu sözleşmenin hukukunu korumadı. Tarafların iradesine ve mücadelesine saygı duyulmadı."

"Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli"

Maaşlarda denge, kazançta adalet ve kamu çalışma ortamında barışı tesis edecek bir huzur ortamı arzuladıklarını kaydeden Yalçın, beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilsin diyor, emeklilere verilmeyen seyyanen zammın da bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Kamuda huzurun sağlanması için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu evrensel normlara uyumlu hale getirilsin istiyoruz. Birinci dereceye 3600 ek gösterge artık hayata geçirilmelidir. Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir. 22 bin 150 liraya ulaşan seyyanen zam, emeklilere de yansıtılmalıdır. Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı, teknik personelin beklentileri karşılanmalıdır. İdari personel, şef, şube müdürü ve diğer personel, tüm çalışanların beklentilerini karşılamak için ücret reformu istiyoruz."