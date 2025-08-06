Memur-Sen’den hükümete zam çağrısı: Piyasa koşulları dikkate alınmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, katıldığı canlı yayında 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memur maaş zamlarının gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi belirlenmesi gerektiği sorusuna, 2024-2025 toplu sözleşme verileriyle yanıt veren Yalçın, “2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33 olarak açıklanmıştı, ancak yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 oldu. 2025 yılı için ise şu anki oran 19,08 ama yıl sonunda yüzde 30’un üzerine çıkması bekleniyor. Toplu sözleşmede belirlenen oranlar ise 15+10 ve 6+5’ti. Bu nedenle diyorum ki, son 10 yılda Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi hiç tutmadı. Bu yüzden masada gerçekleşen enflasyon üzerinden pazarlık yapılmalı” ifadelerini kullandı.

"Bu hedeflerin de tutmama ihtimali çok yüksek"

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2026 sonu için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklandığına değinen Yalçın, "Önceki hedefler tutmadığı gibi bu hedeflerin de tutmama ihtimali çok yüksek" dedi.

Enflasyon hedefi üzerinden verilen zammın birkaç ay içinde eridiğini söyleyen Yalçın, geri kalan dönemlerde memurun reel olarak kaybettiğini ve alım gücünün gittikçe düştüğünü söyledi.

Yalçın, toplu sözleşme sisteminin yanlış olduğunu belirterek kanunun baştan sona değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Teklifin piyasa gerçekleri üzerinden oluşturulması gerek"

Hükümetin önümüzdeki günlerde masaya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin birkaç puan üzerinde bir teklifle gelmesi durumunda tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine ise Yalçın şunları söyledi:

"Böyle bir şeyi arzulamayız. Geride kalan 2024-2025 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşanılan aynı tabloya yeniden gelmek çok sağlıklı olmaz. Onun için biz masaya giderken bu durumu dikkate alarak tekliflerimizi oluşturduk."

Yalçın hazırlanan teklifin piyasa gerçekleri üzerinden oluşturulduğunu Merkez Bankası hedefleri ve OVP dikkate alınarak oluşturulacak tekliflerin ayaklarının yere basmayacağını söyledi.

"Teklif biran önce sunulmalı"

Başkan Yalçın, hükümetin zam teklifini takvime göre 12 Ağustos'ta açıklayacağını ancak ilk teklifin bir an önce sunulması gerektiğini söyledi.

Ön müzakerelerin 28 Temmuz'da takvimin dışında başladığını ancak görüşmelerin zamana yayılması durumunda erken başlamanın bir anlamı olmadığını söyleyen Yalçın, " O iyi niyeti devam ettirmenin yolu bir an önce teklifi getirip esas müzakereleri bunun üzerinden yürütülmesini sağlamak olmalı" dedi.