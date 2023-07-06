Memur-Sen’den maaş artışlarında düzenleme talebi

ANKARA (EKONOMİ)

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini hatırlatarak, kanunun kapsamının genişletilmesi, eksikliklerin giderilmesi, emeklilere de yansıtılması ve kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğinin bitirilmesi beklentilerini aktardıklarını vurguladı.

TBMM’ye verilen kanun teklifinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce verdiği sözün tam karşılanmadığını belirten Ali Yalçın, “Kamu işçilerine Temmuz ayında yüzde 15 artış yapılacağını, en düşük kamu görevlisi maaşının en düşük işçi maaşı altında kalmaması gerektiğini ifade ettik. Bu itibarla, kamu görevlileri ve emeklileri tarafından beklenen; en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi, seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması, en düşük kamu görevlisi maaşı hesaplanırken eş ve çocuk durumunun dikkate alınmaması, hususlarını aktardık” ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Memur-Sen’in taleplerini içeren bir mektubu da Cumhurbaşkanlığına gönderdiği kaydedildi.