Memur-Sen’den OVP sonrası zam çağrısı: 2027 oranları güncellensin

Memur-Sen tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, OVP'nin sabit gelirlilerin milli gelirden aldıkları payın artırılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve geçmiş dönemlerde yaşanan enflasyon kaynaklı kayıpların telafi edilmesine yönelik beklentileri göz ardı eden bir anlayışla hazırlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2027-2029 dönemi OVP'de yer verilen enflasyon hedefleri ve tahminlerine bakıldığında; 2025 yılında gerçekleştirilen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında ifade edilen ve gerek Kamu İşveren Heyeti gerekse de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından zam oranlarının belirlenmesinde referans alınan 2026-2028 OVP'deki enflasyon hedef ve tahminlerinin ne kadar piyasa gerçeklerinden uzak olduğu bir kez daha görülmüştür.

2026 yılı için daha önce yüzde 16 olarak tahmin edilen enflasyon oranının yüzde 28,4'e, 2027 yılı için ise yüzde 9'dan yüzde 21'e yükseltilmiş olması; kamu görevlilerine ve emeklilerine Hakem Kurulu kararıyla yapılan maaş ve ücret artışlarının adaletsizliğini ve masada ısrarlarımıza rağmen gerçeğin görülmediğini ispat eden en somut veridir."

Memur-Sen’den enflasyon tahminlerine eleştiri

Bir yıl arayla 2027 yılına ilişkin enflasyon tahmininin 2,33 katına yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, "Özellikle Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında açıklanan ve piyasa gerçeklerinden kopuk olan 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerinin, masanın iradesini baskılama ve alın terinin hakkını kısıtlama amacıyla belirlendiği açıktır. Memur-Sen olarak, ekonomik istikrarın sağlanmasını, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesini, istihdamın artırılmasını ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme sürecine girmesini elbette önemsiyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2027 için yüzde 5 + yüzde 4’lük artışın güncellenmesini istedi

Ayrıca ekonomik programların gerçek başarısının, düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme kadar kazanımların toplumun bütün kesimlerine ne ölçüde yansıtıldığıyla da ölçülebileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mali disiplin sağlanmalı; fakat kamu görevlilerinin alın teri üzerinden yapılmamalı. Ekonomik istikrar gerçekleşmeli; ancak çalışanların refahı da iyileştirilmeli. Sürdürülebilir büyüme olmalı; ama büyümenin nimetleri kamu görevlilerine ve emeklilerine eksiksiz yansıtılmalı.

Enflasyonla mücadele edilmeli; fakat kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sabit gelirlilerin satın alma gücü artırılmalı. Tasarrufu emekten yapan, fiyat istikrarını sadece maaşları baskılama aracı gören, imzalamadığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2027 yılı için memur ve emeklisine yüzde 5 + yüzde 4'ü reva gören ancak yeni OVP'de 2027 yılı için yüzde 21 enflasyon bekleyen ekonomi yönetimi bir an önce politikasını gözden geçirmeli, memur ve emeklisinin maaş/ücretlerine de aynı düzeltmeyi yapmalıdır. Memur-Sen olarak beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Hakem Kurulu kararıyla 2026 yılında oluşturulan enflasyon kayıplarının acilen telafi edilmesini, 2027 yılı için verilen yüzde 5 + yüzde 4 artışın güncellenmesini ve seyyanen zamla iyileştirilmesini, kamu çalışanları arasında oluşturulan ücret dengesizliğinin ve adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini, kamu görevlisi ve emeklisinin görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını bekliyoruz."