Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı maaş artış oranlarının netleşmesinin ardından Ankara’da sendika genel merkezinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Açıklanan düzenlemeye göre, memurlar ile memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı yüzde 18,6 olarak belirlendi. Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmayla sonuçlanmadığını hatırlatarak, sürece ilişkin eleştirilerde bulundu. Kamu işveren heyetinin kendi tekliflerini gerçekçi bulmadığını ifade eden Yalçın, gelinen aşamada bu tekliflerin ne kadar yerinde olduğunun açıkça ortaya çıktığını söyledi. Ayrıca, yanlış olduğunu düşündükleri bir tutumda ısrar edilmesine ortak olmayı kabul etmediklerini vurguladı.

"Bu paraya ev değil kulübe bile alınamaz"

En düşük memur maaşının 58 bin 300 lira olduğunu belirten Yalçın, bu maaşı alan birisinin evlilik hayali kuramayacağını, ev kuramayacağını belirten Yalçın, 30 yıllık memurun emekli ikramiyesinin 980 bin lira olduğunu, bu paraya ev değil kulübe bile alınamayacağını söyledi.

Yalçın, "Eylem kesinlikle gündemimizdedir. Bunu herkes bilsin" diyerek bugün seyyanen zam ve toplu sözleşme sisteminde değişiklik taleplerini dile getirmek için basın toplantısı yaptıklarını belirtti.