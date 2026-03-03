Memur ve emekli temmuz zamları netleşiyor!

Milyonlarca memur ve emekli, yılda iki kez enflasyon farkında zam alıyor. Aralık 2025 enflasyonunun belli olmasıyla ocak ayında, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 18,60 oranında ve 1.000 TL seyyanen zam farkı aldı.

Şubat 2026 enflasyonuyla temmuzda yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı.

Zamlı maaşların ve farkların ödenmesiyle birlikte gözler, temmuz artışını şekillendirecek enflasyon verisine çevrildi.

Yapılan son düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan fark ödemeleri kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı. En düşük emekli maaşı da 20 bin TL oldu.

Memur maaşları zammı

Toplu sözleşme hükümlerine göre 2026 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında zam uygulanacak. Enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark maaşlara ilave edilecek.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84 olmuştu, şubat enflasyonu da yüzde 2,96 olarak açıklandı. Yıl başında uygulanan 1.000 TL’lik seyyanen artış temmuz döneminde tekrar edilmeyecek.

Emekli maaşı zamları

Şubat 2026 enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Temmuz 2026’da yapılacak zam oranlarında aylık ocak ayındaki yüzde 4,84 oranı sonrası şubat ayında da yüzde 2,96 olmasıyla yılbaşından bu yana enflasyon farkı yüzde 7,95 oldu.