Memur ve emekli zam oranı için 'enflasyon farkı' belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emeklinin refah payı öncesi alacağı zam oranı belli oldu. Haziranda, aylık enflasyon yüzde 3,92 artarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği kesin zam oranı, refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

Memurlar yüzde 17,77 zamma hak kazandı

Memurlar, yapılan toplu sözleşmeye göre, yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor.

Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77 enflasyon farkı alacak. Böylelikle memur ve memur emeklileri yüzde 17,77 oranında zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19,77

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşirken; böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam yüzde 19,77 oldu.

Teklif bugün Meclis'te

Memur ve emeklilerin maaş zam oranlarıyla ilgili, kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.