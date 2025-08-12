  1. Ekonomim
  Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu
Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu

Memur ve memur emeklilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde kritik an yaklaştı. Hükümet, saat 14.00’te ilk zam teklifini sunacak.

Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oluyor. Memura ilk zam teklifi bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Memur ve memur emeklisinin istediği zam oranı

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur tarafı yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Enflasyon tahminleri 

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.

Memur ve emekliler için 2026 zam oranları ve enflasyon farkı beklentisi

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar, 2025’in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamış ve zamlar bu doğrultuda gerçekleşmişti. 2026 yılı için ise enflasyon beklentisi %12 olduğundan, 2026-2027 toplu sözleşmesinde zam oranlarının benzer seviyelerde olması bekleniyor.

Yani, 2026’nın ilk 6 ayı için %6, ikinci 6 ayı için ise %6 zam teklifi gündeme gelebilir ve kümülatif olarak %12,36 oranında bir artış yaşanabilir. Bu zamlara ayrıca enflasyon farkı da eklenerek, gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlara ek zam yapılması öngörülüyor.

