Memur ve emekli zammında ilk teklifi belli oldu! Memur -Sen: Teklifi reddediyoruz

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memurun toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi açıklandı.

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:

"2026 ilk 6 ay içini yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4."

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları iki yılda bir toplu sözleşme süreciyle belli oluyor. Sözleşme zammını aşan oranda enflasyon farkına hak kazanılıyor.

Memur -Sen: Teklifi reddediyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yapılan teklifin ardından ilk değerlendirmesinde, "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Bu teklif, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Üzeride pazarlık yapılacak bir teklf görmüyoruz. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan rakamlardır. Kamu İşvereni bize sahayı işaret ediyor. Taban aylık refah payı içeren kamuda ayrı statüde aynı işi yapanları eşitleyen bir teklif bekliyoruz. yarın Ç.alışma Bakanlığı'nın önünde olacağız" dedi.

Memur - Sen ne istiyor?

Görüşmelere ilişkin önceki günlerde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek.' gibi cümle kuruyor. Memur-Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük" ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın, kamu emekliliklerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu. Kişi, emekli olduğunda, görevdeyken aldığı ücretin yüzde 70-80'ini alırdı. Şimdi yüzde 50'nin altına indi. Yani 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirme şansı yok" diye konuşmuştu.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.