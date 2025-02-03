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Memur ve emeklinin enflasyon farkında ilk veri belli oldu

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için ilk veri de belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 ocak ayı için yüzde 5,03 enflasyon farkını şimdiden hak etti. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Haber Merkezi
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Memur ve emeklinin enflasyon farkında ilk veri belli oldu
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Memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek enflasyon farkı ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte ortaya çıktı.

Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenen emekliler, 2025 yılının ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte şimdiden temmuz hesaplarını başladı.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 5'i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak açıklandı.

2025’in ilk ayından itibaren SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,03 enflasyon zammını şimdiden hak etti. 

Memurun enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,03'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için yüzde 0,92 enflasyon daha oluşması gerekiyor. Yapılacak bu zam temmuz maaşlarına yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

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