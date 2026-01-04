Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor: Gözler enflasyon verisinde

Emekliye yapılacak zam oranları yarın açıklanacak enflasyon ile birlikte belli olacak. Emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Tahminler son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 12-13 civarında çıkması yönünde. Oranlar netleştikten sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu oranlarda bir zam yapılacak.

Refah payı ihtimali zayıf

AK Parti kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi ise zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yine de bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu da (EKK) toplanacak ve en düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacak. Burada ortaya çıkacak görüş Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

Kök maaşlara düzenleme

Türkiye'nin haberine göre, altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 18 bin 900 liraya, yüzde 13 çıkması durumunda ise 19 bin 75 liraya yükselecek. Ancak kök maaşı bu rakamların altında kalanlar için TBMM’de yeniden yasal düzenleme yapılacak ve aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. AK Parti tarafından önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan torba teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağı belirtildi.

4 milyon emekli "en düşük" kategoride

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacak. Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltilmişti.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Memur ve emeklilerinin maaşlarına da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra yüzde 18-19 arasında bir zam yapılması bekleniyor.