Memur ve emeklinin zamları netleşti: İşte yeni zamlı rakamlar ve ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin kümülatif enflasyon oranı kesinleşti. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artmasıyla, memur ve emekli maaş zamlarının hesaplanmasında esas alınan veri de netlik kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapıldı?

Açıklanan altı aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak netleşti. Bu kapsamda emeklilerin maaşları, altı aylık enflasyon oranı kadar artırılacak.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam aldı?

Toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının hesaplanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaş artışı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

En düşük emekli aylığı için kanun teklifi Meclis'te

Hâlihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da yüzde 17,76 oranında artırılması öngörüldü. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

İşte ödeme takvimi

Maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte ödeme takvimi de belli oldu. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Ayrıca, 15 Temmuz'u takip eden hafta içinde 14 günlük maaş farkı ödemelerinin de hesaplara yatırılması planlanıyor.

SSK emeklileri zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasındaki ödeme günlerinde alacak.

Maaş ödemelerini ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farklarının ne zaman yatırılacağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Böylece açıklanan enflasyon verileri ve Meclis'e sunulan düzenlemeler doğrultusunda, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayından itibaren alacağı yeni maaşlar ve ödeme takvimi netleşmiş oldu.