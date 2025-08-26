Memur ve emeklisinin gözü hakem heyetinde, ana senaryo son gün açıklanacak

MEHMET KAYA

Çalışan tarafın sürekli baskısına karşılık, ilk 3 toplantıda işveren yani hükümet tarafı herhangi bir ilave teklifte bulunmadı. Peki çalışan taraf neden ücret baskısı yapıyor.

Hakem Kurulu’nun kararları kesin. İtiraz ya da başka bir yol ile düzeltilmesi ya da iptaline ilişkin herhangi bir istemde bulunulamıyor. Eğer çalışan tarafın da azınlık üyesi olduğu bu kurula bir teklif gelirse, tartışma, hesaplama, varsa eksikleri giderme şansı bulunuyor. Ancak ana senaryo Kurula son anda bir teklif getirip oylamak ve tartışma ortamından kaçınmak. Çalışanların bu karar sonrası sadece basın veya yaparlarsa eylemle kararı eleştirme şansı olacak. Sonuca da elbette herhangi bir etkisi olmayacak.

Çalışan tarafın Kurul’a getirmeye çalıştığı bir başka konu ise daha önce toplu sözleşme sürecinde işverenin kabul ettiği maddelerin olabildiğince Hakem Kurulu gündemine taşınması ve karara yazılması. Bunun önünde teknik bir engel bulunmuyor. Hakem Kurulu kararı uygulanması zorunlu olduğu için uzlaşılan mali ve sosyal hakların hayata geçirilmesi güçlenmiş olacak. Geçmişte, toplu sözleşmeye yazıldığı halde uygulanmayan kimi maddeler var.

Orta Vadeli Program öncesi en büyük bütçe giderlerinden birinin belli olması önem taşıyor. Eylül ayının ilk hafta sonuna kadar yasa gereği OVP’nin açıklanması gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi, yasada açık hükme rağmen bu süreye uyulmadığı olabiliyor. Bütçe çağrısı da (ödenek tavanlarını içermesi açısından önemli) Eylül ayının 15’ine kadar açıklanmak zorunda. Personel giderlerinin ne olacağı Hakem Kurulu’na bağlı. Hakem Kurulu’nun son güne kadar ücreti bekletmesi, bütçe hazırlığını sürdüren bürokratlara süreleri yetiştirmek için birkaç uykusuz geceye yol açacak gibi.