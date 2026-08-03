Memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak zammı için ilk veri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıklamasıyla, memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak döneminde alacağı maaş zammına ilişkin ilk veri de netleşti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkına göre belirleniyor. Temmuz-aralık döneminin ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabı başlarken, kesin oran yılın kalan beş ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Beklentilere göre zam oranı değişebilir

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 9,72 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu senaryoda memur ve memur emeklileri yüzde 2,54 enflasyon farkı almaya hak kazanacak. Enflasyon farkının, 2027 yılının ilk altı ayı için öngörülen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte değerlendirilmesi halinde, ocak ayındaki toplam maaş artışı yüzde 7,67 seviyesine ulaşacak.

Öte yandan, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32 olarak ölçüldü. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yüzde 3,43 enflasyon farkı alabilecek. Böylece yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayında toplam maaş artışı yüzde 8,60'a ulaşabilecek.