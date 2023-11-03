Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı ile kira artış oranı belli oldu

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Ekim enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ekimde aylık enflasyon yüzde 3,43, yıllık yüzde 61,36 oldu.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkını hak etti. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu.

İş yerlerine yapılacak zam netleşti

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,26 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,26 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçen ay zam oranı yüzde 55.30 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.