Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmiyet kazandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı.

Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin paylaşılan genelge ise şöyle oldu: