Memur ve memur emeklisine zam: AK Partili Akbaşoğlu yüzde 50 oranını telaffuz etti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Kanal 7'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuşan Akbaşoğlu, “Cuma gününe kadar belli olacaktır. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını hatırlatan Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklileriyle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.