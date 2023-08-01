Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı

ANKARA (EKONOMİ)

Kamu görevlilerinin 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Toplu sözleşme, memur ve memur statüsünde çalışanlar ile memur emeklilerini içeren yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Görüşmelerde, 2024-2025 yıllarını kapsayan 2 yıllık dönem için ücret ve sosyal haklar artışları belirlenecek.

İlk toplantının başlangıcında bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikaları sosyal taraf değil, sosyal ortak olarak gördüklerini ve Türkiye’nin kalkınması için birlikte çalıştıkları kişiler olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Işıkhan toplu sözleşme görüşmelerine yönelik olarak, “Sendikaları sosyal taraf değil sosyal ortak olarak görüyoruz. Ülkemizi büyütmek ve refahı artırmak için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız 7. dönem toplu sözleşme çalışmalarının, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” görüşünü paylaştı.

Kamunun toplu sözleşmelerde enflasyon yanında enflasyon farkını da içerecek şekilde artışlar uyguladığını, 6. Dönem toplu sözleşme döneminde ise enflasyon farkları yanında sözleşmede ilave artışlar yapıldığını hatırlatarak, ana hedefin çalışanların enflasyona ezdirilmemesi olduğunu belirtti. Işıkhan “Geleceğin güçlü müreffeh Türkiye’sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Çağımızın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sistemimizde de hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi bizi içim için çok önemlidir” diye konuştu.

İlk oturum açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeler yasal olarak Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak. Uzlaşma olmaması halinde hakem heyeti artış oranlarını belirleyecek.

Yalçın: Uzlaşma kadar toplu sözleşmeni etkisinin azaltılmaması da önemli

Yetkili konfederasyon olarak heyete başkanlık eden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da uzlaşmayı önemsediklerini ancak toplu sözleşmenin etkisinin de gözetilmesi gerektiğini belirterek, “Toplu sözleşmenin uzlaşmayla tamamlanması kadar, toplu sözleşme hükümlerinin etkisinin azaltılmaması da önemlidir. Bu yüzden fiyat istikrarı yoksa istediğiniz kadar yüksek zam oranına imza atın, enflasyon süpürüp götürecektir. Masanın dışında gelişen beklenmedik durumların faturası kamu görevlilerine kesilmemelidir” dedi.

Memurların talepleri

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.