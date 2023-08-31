Memur zam oranları açıklandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugun de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapılmadı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 6'sı zamma onay verirken, 5 üye karara itiraz etti.

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Hükümetin teklifi

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.