Memur zammı en az yüzde 16,39 olacak

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, memur ve emeklilerine yapılacak maaş artış oranlarına esas teşkil edecek rakamlar da belli oldu. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1.18 olarak gerçekleşirken, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.39 oldu.

Memurlar geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 7 zam almıştı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15.39 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklileri için 8 puanın üzerinde enflasyon farkı oluştu. Memur ve emekliler yine toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı yüzde 8’lik bir zam daha alacak. Bunun eklenmesiyle birlikte 2023 yılının ilk yarısı için memur ve memur emeklileri en az yüzde 16.39 oranında maaş artışı alacaklar. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu refah payının ne kadar olacağına ise ekonomi yönetimi karar verecek.