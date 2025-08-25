Memur zammı görüşmeleri sürüyor: Üçüncü toplantı bugün yapılacak

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Kamu Hakem Heyeti Kurulu'ndan çıkacak kararda.

Kurul ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Kamu İşveren tarafı ve sendikalar bir kez daha masaya oturdu.

Sayıştay Başkanı Metin Yener Başkanlığı'ndaki 2'nci toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakan yardımcısı seviyesinde katıldı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri de masadaydı.

Zam oranı gündeme gelmedi

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda gündeme zam oranı gelmedi.

Konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplelerinin gerekçesini anlattı.

3. toplantıya bir zam teklifiyle gelinmesini istedi.

Hakem heyeti, 3. toplantısını bugün yapacak.

Nihai kararın ise 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekiyor.

Son teklif

Hükümet son olarak taban aylığında bin liralık iyileştirme,

2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 4 + 4 zam teklif etmişti.

Memur-Sen ise gelecek yıl için yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise toplu sözleşme görüşmelerinde, hizmet kollarına göre elde edilen kazanımlara ilişkin paylaşım yaptı.

Müzakere süreçlerinde kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunduğu belirtildi.

11 hizmet kolunun tamamında memurların mali ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandığı ifade edildi.

Kamu İşveren Heyeti'nin "emeği önceleyen ve mali disiplini gözeten bir yaklaşım sergilediği" vurgulandı.