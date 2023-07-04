Memura seyyanen zam arttıkça maliyet düşecek!

Hüseyin GÖKÇE

Seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi taahhüdünün yerine getirilmesi için uygulanacak formül, maaş artışının kümülatif maliyetinin boyutunu da belirleyecek. Üstelik en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltilecek olmasının, hâlen 22 bin liranın üzerinde alan memurların artış beklentilerini de bir hayli yükselttiği için, ekonomi yönetiminin çok ince hesaplar yapması gerekecek. Yani uygulanacak formülün memurlar arasındaki gelir dengesini de bozmayacak şekilde belirlenmesi gerekiyor. Hatta belki de Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarihin en zor sınavına girecek.

Şu anda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 11 bin 848 lira düzeyinde. Bunun 22 bin liraya çıkarılması yüzde 85.6’lık zam oranına karşılık geliyor. Ancak bu oran memurların tamamına uygulanmayacak.

Eğer bu taahhüt verilmemiş olsaydı, (6 aylık enflasyon + refah payının yüzde 22 olacağı varsayımıyla) memur maaşlarına yüzde 22 zam yapılacaktı. Yani maaşı 18 bin 200 lira olan bir memur Temmuz’dan itibaren 22 bin lira alacaktı.

Edinilen bilgilere göre maaş artışında herkesi memnun edecek formülün temeli, öncelikli olarak her memura 5 bin lira ile 8 bin lira arasında seyyanen zam yapılması.

Yüzde 10.8 ile yüzde 30.5 arasında bekleniyor

Bu artış yapıldıktan sonra geliri 22 bin liranın altında kalan memurların maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Yani 5 bin liralık zamla en düşük maaş 16 bin 848 liraya çıkacak ve bu tutar 22 bin liraya tamamlanacak. Bu durumda artış oranı yüzde 30.5 olacak ve belirlenen bu oran diğer memurlara da yansıtılacak.

Eğer tüm memurlara seyyanen 8 bin lira zam verilirse, en düşük maaş 19 bin 848 lira olacak ve bunun 22 bin liraya tamamlanması için yüzde 10.8 daha zam verilecek.

Bu durumda ise diğer memurlar da 8 bin lira seyyanen zam üzerine yüzde 10.8 oranında artıştan faydalanacak.

Başka bir ifade ile seyyanen zam ne kadar yüksek tutulursa, sayıları 3 milyon 712 bini bulan memurlara yapılacak genel zam oranı da o kadar düşük olacak.