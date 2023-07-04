Memura zam teklifi bu hafta Meclis'te
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağını belirtti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
Yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.