Memura zam teklifi bu hafta Meclis'te

En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.