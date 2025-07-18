Memurlara doğum izni düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: Maaştan kesinti yapılacak mı?

Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, kadın ve erkek devlet memurları çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar eğer isterlerse yarı zamanlı çalışabilecek.

Kadın memurlar, analık ve ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar ise babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.

Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak.

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde iki eş de bu haktan yararlanabilecek.

Memurlar, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde herhangi bir zamanda yarım zamanlı çalışmayı kurumlarından talep edebilecekler.

Maaşlarda kesinti yapılacak mı?

Yarım zamanlı çalışma hakkından faydanalacak memurların çalışma süresi normal çalışma süresinin yarısı olacak ve haftalık çalışma 3 günden fazla olmayacak.

Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecek.

Yarım zamanlı çalışan kadın memura süt izni de verilmeyecek.

Yarım zamanlı çalışma hakkından evlat edinen devlet memurları da yararalanabilecek.

Kimler bu haktan yararlanamayacak?

Şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar, yarım çalışma hakkından yararlanamayacak.