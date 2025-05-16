Memurların çalışma şartlarında yeni dönem: 35 yaş sınırı genişletildi

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal kararının ardından hazırlanan ve memurları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memur alımında yaş sınırı genişletildi

Kamu personel sistemini doğrudan etkileyen bu torba yasa ile memur alımlarında uygulanan 35 yaş sınırı genişletildi. Artık sadece KPSS ile değil, özel yarışma sınavı ile personel alan kurumlarda da 35 yaş sınırı dikkate alınacak. Bu düzenleme, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi'nden seçilecek

Yeni yasayla birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından seçecek. Bu adım, yargı organları arasındaki görev dağılımını daha şeffaf hale getirmesi amacıyla atıldı.

Bakanlar 'müşavir' atayabilecek

Önemli bir diğer yenilik ise bakan müşavirliği uygulaması oldu. Artık bakanlar, özel önem taşıyan konularda danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atayabilecek. Müşavirler doğrudan bakana bağlı olacak ve sadece bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak. Gerek görülürse bu kişiler görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

Uzman ve uzman yardımcısı atamalarında yeni alanlar

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabilecek. Bu düzenleme; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını da kapsıyor.

Üst kurullara siyasi bağlantı kriteri

Yeni yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu (KİK) gibi üst kurullarda görev alacak üyeler için de yeni şartlar getiriyor. Buna göre, bu görevlere getirilecek kişiler siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olmak zorunda olacak.

112 Acil'e asılsız ihbara ceza yağacak

Torba yasayla birlikte kamu düzenine ilişkin önemli bir yaptırım da hayata geçiriliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayanlara 1500 TL, olay yerinde yapılan tespitte ihbarın asılsız olduğu belirlenirse 15 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu cezalar, il valilikleri tarafından kesilecek.